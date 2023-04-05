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Экономика

Более 110 тыс субъектов МСП получили поддержку города в 2022 году

Более 110 тыс субъектов МСП получили поддержку города в 2022 году

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Каждый восьмой владелец малого и среднего бизнеса в Москве получил поддержку города. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина. В 2022 году субсидиями, грантами, консультациями и льготными кредитами воспользовались более 110 тысяч компаний и ИП.

На данный момент столичным предприятиям доступно более 200 сервисов для открытия, развития и ведения бизнеса. Например, участники Московского инновационного кластера на портале i.moscow могут подобрать подходящие меры поддержки, найти помещения для хранения или производства продукции, партнеров или поставщиков.

По словам Сергуниной, в данный момент в столице зарегистрировано более 850 тысяч предпринимателей малого и среднего бизнеса, их число продолжает расти. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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