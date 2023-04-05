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Экономика

Правительство РФ выступило за создание индустрии по восстановлению б/у запчастей

Правительство РФ выступило за создание индустрии по восстановлению б/у запчастей

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Подержанные детали можно будет использовать при ремонте по ОСАГО и КАСКО. За создание индустрии по восстановлению бывших в употреблении автозапчастей выступили в правительстве, сообщили СМИ.

Для этого потребуется принять законопроекты о порядке утилизации транспорта с повторным использованием комплектующих. Еще будет необходимо определить перечень запчастей, допустимых к восстановлению.

В 2022 году автопром столкнулся с нехваткой автозапчастей. Дефицит образовался из-за санкций против России и нарушения цепочек поставок. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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