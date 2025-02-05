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05 февраля, 19:30

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Новости мира: работники промышленных предприятий вышли на митинг в Брюсселе

Новости мира: работники промышленных предприятий вышли на митинг в Брюсселе

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Массовые протесты рабочих прошли в европейском квартале Брюсселя. Митинг организовало объединение профсоюзов, в которое входят предприятия химической, металлургической, а также текстильной промышленности и энергетики. В последние годы из-за закрытия производств сотни тысяч людей в Евросоюзе остались без работы. Демонстранты потребовали от Еврокомиссии эффективных мер защиты.

Тем временем китайский разработчик в сфере ИИ представил новую версию программы для генерации видео с реалистичным изображением человека. Компания утверждает, что может создавать видео с любыми соотношениями сторон и пропорциями тела. В качестве примера она опубликовала 20-секундный ролик, где Альберт Эйнштейн рассказывает о безопасности и науке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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