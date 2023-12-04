Товары участников программы "Сделано в Москве" появятся в столичных супермаркетах. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Известно, что более ста участников программы смогут разместить свою продукцию на брендированных полках в московских маркетах. Такой формат позволит локальным компаниям стать более узнаваемыми и расширить круг потребителей. Как отметила Наталья Сергунина, полки с продукцией появятся в 256 магазинах города.

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