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04 октября, 16:45

Экономика

Минфин заявил об отсутствии единой позиции по онлайн-торговле алкоголем

Минфин заявил об отсутствии единой позиции по онлайн-торговле алкоголем

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Серьезный спор разгорелся вокруг разрешения онлайн-торговли алкоголем. Пока это на уровне проекта.

Одни ведомства называют снятие запрета вариантом заработка и повышением уровня сервиса, а Минздрав высказывается резко против такой инициативы. Не хотят терять деньги и крупные торговые сети, которые имеют с этого заработок.

В итоге Минфину пришлось констатировать отсутствие единой позиции даже в правительстве. Нужно или нет разрешать онлайн-продажу спиртного?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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