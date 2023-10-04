Минфин заявил об отсутствии единой позиции по онлайн-торговле алкоголем

Серьезный спор разгорелся вокруг разрешения онлайн-торговли алкоголем. Пока это на уровне проекта.

Одни ведомства называют снятие запрета вариантом заработка и повышением уровня сервиса, а Минздрав высказывается резко против такой инициативы. Не хотят терять деньги и крупные торговые сети, которые имеют с этого заработок.

В итоге Минфину пришлось констатировать отсутствие единой позиции даже в правительстве. Нужно или нет разрешать онлайн-продажу спиртного?

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