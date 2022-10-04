ЦБ начал готовиться к возможной отмене из-за санкций биржевых торгов долларов и евро

Центробанк начал готовиться к возможной отмене из-за санкций биржевых торгов долларов и евро. В частности решили пересмотреть подход к расчету официального курса рубля.

Как курс рубля будет определяться? Что это значит для россиян, имеющих накопления в иностранной валюте? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.