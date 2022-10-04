Банкоматы перестали принимать карты UnionPay в Финляндии

В Финляндии банкоматы перестали принимать карты UnionPay. Денежные хранилища не справились с наплывом россиян, пожелавших получить наличные.

При этом карточки китайской платежной системы оставались главной заменой картам "Мир", от которых отказались многие страны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.