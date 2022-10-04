Шведская береговая охрана сообщила о возобновлении утечки газа из "Северного потока – 2". При облете территории на поверхности моря заметили пузырь диаметром 30 метров.

Ранее энергетическое агентство Дании заявляло, что газ из поврежденных трубопроводов вышел и признаков утечки нет. А "Газпром" начал снижать давление в неповрежденной нитке "Северного потока – 2" и откачивать находящееся в трубе топливо.

Генпрокурор Швеции сообщила, что место взрыва на "Северных потоках" оцепят. Франция назвала ЧП безответственной диверсией и заявила о готовности пережить зиму без российского газа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.