Акции "Газпрома" обновили исторический максимум. К 13:00 они росли на 1,67%, и достигали почти 370 рублей. Предыдущий максимум был в мае 2008 года.

В итоге цена на газ в Европе тоже обновила рекорд. Она больше 1 200 долларов за 1 тысячу кубометров. И это при том, что их хранилища до сих пор не заполнены. Многие эксперты предрекают энергетический колапс в ЕС.

Куда уходит весь газ? Не затронет ли кризис россиян? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.