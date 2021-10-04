04 октября, 22:30
Акции "Газпрома" обновили исторический максимум. К 13:00 они росли на 1,67%, и достигали почти 370 рублей. Предыдущий максимум был в мае 2008 года.
В итоге цена на газ в Европе тоже обновила рекорд. Она больше 1 200 долларов за 1 тысячу кубометров. И это при том, что их хранилища до сих пор не заполнены. Многие эксперты предрекают энергетический колапс в ЕС.
Куда уходит весь газ? Не затронет ли кризис россиян? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.
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