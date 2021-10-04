Импортная зимняя резина на машины подорожала на 25%

Импортные зимние шины подорожали на 25%. Автомобильная резина отечественного производства прибавила в цене около 15%.

Сезон смены колес в центральных регионах страны еще не наступил. Спрос на шиномонтаж обычно приходится на середину октября и позже.

Такой резкий рост цен эксперты связывают с дорожающим сырьем, системой маркировки и общей инфляцией. В среднем на отечественном рынке комплект новой резины водителям обойдется в 44 тысячи рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.