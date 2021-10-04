Москвичам рассказали, как изменились цены на кофе

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Ценные кадры". Каждую неделю для жителей столицы отслеживают, как меняется стоимость тех или иных продуктов в магазинах. В этот раз были проанализированы цены на растворимый кофе "Нескафе", упаковка 95 граммов.

В "Пятерочке" за неделю он подешевел более чем на 100 рублей. Почти 160 сейчас на ценнике. В "Перекрестке" без скидок – 319 рублей.

В "Азбуке Вкуса" получается дешевле. Там стоимость снизили на 24 рубля – 304 рубля на этой неделе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.