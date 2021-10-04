"Пятерочка" и "Магнит" снизили цены на продукты в Подмосковье. Это произошло после предупреждения Федеральной антимонопольной службы.

Специалисты увидели зависимость цен от доли, которую торговая сеть занимает в разных городах и поселках. На исправление ситуации дали 10 дней.

4 октября ФАС сообщила, что снизилась стоимость пшеничной муки, хлеба, курицы и свинины, то есть самых ходовых продуктов.

Антимонопольщики напомнили, что продолжают постоянный мониторинг цен. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.