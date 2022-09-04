БАК могут отключить из-за энергокризиса в Европе – ЦЕРН

Большой адронный коллайдер могут отключить из-за энергетического кризиса в Европе.

Европейская организация по ядерным исследованиям заявила, что, возможно, это придется сделать для предотвращения блэкаута. Поэтому самым мягким планом является отключение лишь некоторых ускорителей частиц в периоды пикового спроса на электроэнергию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

