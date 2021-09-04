Правительство расширило перечень наиболее востребованных для экономики России профессий. Постановление утвердил Михаил Мишустин.

Прежний перечень был утвержден в 2014 году. С тех пор часть профессий потеряла актуальность и появились новые. В список добавили 55 специальностей и 35 профессий. В том числе в таких сферах, как робототехника, логистика, медицина, сельское хозяйство, строительство и туризм. Также в перечне есть специальности из социальной сферы и сферы обслуживания. Студенты, которые учатся этим профессиям, могут претендовать на стипендии правительства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

