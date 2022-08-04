Минпромторг России обновил список товаров для параллельного импорта. Среди товаров, которые дополнительно включены в перечень, появились медицинские материалы и косметическая продукция. В частности, будут налажены поставки реагентов и материалов для лечения рака.

Кроме того, в список включили бренды автомобильных запчастей. А вот французская автомобильная компания Renault исключена из списка. Причина в том, что "АвтоВАЗ" берет на себя гарантийное обслуживания марки, включая торговлю запчастями. Из списка также исключены фирмы-производители тканей, которых заменят отечественные производители и партнеры из дружественных стран. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

