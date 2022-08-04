Новости последнего часа: кафе откроют в ресторанах "Вкусно – и точка" 11 августа

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. "Вкусно – и точка" откроет в своих ресторанах кафе 11 августа.

Кабмин сократил число документов, которые госорганы запрашивают у застройщиков. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Число посетителей центров "Московского долголетия" в 2022 году превысит 500 тысяч, заявил Сергей Собянин.

