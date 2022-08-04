Новости последнего часа: в ЦБ примут меры для сокращения операций в долларах и евро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Центробанк будет вводить меры для сокращения банковских операций в долларах и евро. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Оранжевый уровень погодной опасности из-за жары действует в Москве до 11:00 пятницы, 5 августа.

Более 6 000 человек подтвердили личность для оформления карты болельщика в Москве, сообщили в пресс-службе центров "Мои документы".

