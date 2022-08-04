Посольство Нидерландов в РФ опровергло запрет на использование названий сыров

Европейские производители продуктов не хотят, чтобы в России о них забывали. Из-за санкций торговать с Россией затруднительно, но хотя бы наименования брендов будут пытаться сохранять.

Посольство Нидерландов в России сообщило, что в Амстердаме не планируют запрещать использование названий голландских сыров в нашей стране. Так что ценники с надписями "Гауда", "ЭдАм" и "Маасдам" вопреки сообщениям, которые накануне распространяли телеграмм-каналы, с прилавков в ближайшее время не исчезнут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.