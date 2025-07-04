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04 июля, 17:30

Экономика

ЦБ РФ планирует ограничить использование карт с истекшим сроком

ЦБ РФ планирует ограничить использование карт с истекшим сроком

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Центробанк планирует ограничить период действия платежных карт Visa и Mastercard. Это касается тех карт, у которых истек срок действия, рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков.

Срок действия карты является одним из тех элементов, которые препятствуют проведению операций по борьбе с мошенниками. Именно поэтому регулятор рассматривает вариант с ограничением.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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