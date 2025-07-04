ЦБ РФ планирует ограничить использование карт с истекшим сроком

Центробанк планирует ограничить период действия платежных карт Visa и Mastercard. Это касается тех карт, у которых истек срок действия, рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков.

Срок действия карты является одним из тех элементов, которые препятствуют проведению операций по борьбе с мошенниками. Именно поэтому регулятор рассматривает вариант с ограничением.

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