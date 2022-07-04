Мантуров заявил о расширении перечня товаров для параллельного импорта

Список для параллельного импорта расширили рядом товаров Siemens, BMW и Lego. Об заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Россияне смогут с 15 июля посещать Эстонию и Финляндию с туристическими целями. Финляндия также сняла ограничения на въезд, в том числе для россиян, рассказали в АТОР.

185 домов передали под заселение по реновации с момента ее запуска. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.