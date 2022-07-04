Новости последнего часа: программу льготного автокредитования запустят в РФ с июля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, программу льготного автокредитования и лизинга запустят в России уже в июле.

Центр госуслуг открыли в Свиблове после капитального ремонта.

Россия с 15 июля снимает антиковидные ограничения на пересечение сухопутной границы.