Эксперт рассказал о проблеме запрета компаниям Европы страховать танкеры с нефтью РФ

Евросоюз договорился о запрете морских поставок российской нефти, что составляет две трети объемов. По данным Financial Times, в новом санкционном пакете появился пункт, который запрещает европейским компаниям страховать танкеры с российской нефтью.

Экономический обозреватель телеканала Москва 24 Константин Цыганков рассказал, что сюрпризом для России это не стало. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

