Мировые цены на пшеницу упали на 10% после заявлений Путина о портах Украины, сообщили в ассоциации сельхозпроизводителей Италии.

Турция призвала Финляндию и Швецию не тратить время на переговоры о вступлении в НАТО, заявил советник Эрдогана.

На ВДНХ прошел фестиваль "Мельница сампо", рассказывающий о культуре карелов и вепсов.

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