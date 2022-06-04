7 категорий продуктов подешевели в Москве за неделю

За прошедшую неделю семь продуктов снизились в цене. По данным Росстата, подешевели в том числе яйца, огурцы, помидоры и капуста.

Некоторые товары тем не менее подорожали, например, шоколоданые конфеты. До этого больше полутора месяцев первым по росту цены был маргарин.

Почему так часто поднимается и опускается стоимость продуктов, из чего складывается цена, и что еще может подорожать в ближайшее время? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

