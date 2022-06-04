Москвичам рассказали, как будет называться McDonald's после ребрендинга

На минувшей неделе россияне неоднократно обсуждали новое название McDonald's в РФ после ребрендинга. В Сети несколько раз появлялись уже окончательные варианты, но всякий раз следовали опровержения.

Как все-таки будет называться российский McDonald's. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

