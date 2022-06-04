Сеть магазинов одежды Kiabi уходит из России

Французский бренд одежды Kiabi сворачивает свои магазины в России. Все точки продаж могут завершить работу уже этим летом.

Тем временем, Adidas и Puma, хоть и закрыли свои магазины, по-прежнему продолжают принимать заявки от российских розничных компаний на новую коллекцию.

О том, какие бренды ушли из России, а какие остались, – в сюжете телеканала Москва 24.

