"Слово дня": разбюрокрачивание

Слово сегодняшнего дня: разбюрокрачивание. Владимир Путин отметил прогресс в борьбе с бюрократией в России.

Об этом он заявил во время выступления на Петербургском Международном Экономическом форуме. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.