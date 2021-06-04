Москвичам рассказали, как изменились цены на гречку

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Ценные кадры". Каждую неделю для жителей столицы будут отслеживать, как меняется стоимость тех или иных продуктов в магазинах. В этот раз были проанализированы цены на гречку "Агро-Альянс" Экстра, упаковка 900 граммов.

В "Пятерочке" она заметно подешевела за последнюю неделю – 92,99 вместо почти 116 рублей. В "Перекрестке" цена осталась без изменений – 124,90 рубля. Что касается "Азбуки Вкуса", то там стоимость самая высокая – 135 рублей. И за последние недели она не менялась.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.