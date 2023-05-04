Крупные российские банки начали повышать ставки по ипотеке – СМИ

Крупные банки начали повышать ипотечные ставки, в среднем, почти на 1%. Как пишет РБК, с начала месяца условия кредитования ужесточили как по льготным, так и по рыночным программам.

На новостройки и готовое жилье ставки подняли как минимум три крупных игрока, отмечают аналитики. При этом эксперты пока не уверены, станет ли эта тенденция массовой на фоне неизменившейся ключевой ставки Центробанка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.