Центр Москвы будет закрыт для транспорта 4 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:00

Экономика

Крупные российские банки начали повышать ставки по ипотеке – СМИ

Крупные российские банки начали повышать ставки по ипотеке – СМИ

Новости часа: ВСУ обстреляли Степное и Новобахмутовку

"Деньги 24": налоговые вычеты в РФ станут больше

Стало известно о планах компании Adidas передать бизнес в РФ другому инвестору

"Деньги 24": россиянам рассказали, как получить налоговый вычет

Новости часа: Песков заявил, что парад 9 Мая состоится, несмотря на атаку БПЛА

Новости часа: Песков заявил, что РФ продолжит контакты по зерновой сделке

Новости часа: переговоры с представителями ООН по зерновой сделке пройдут в Москве 5 мая

Компания Adidas планирует передать бизнес в России иностранному инвестору – СМИ

РФ продолжит контакты по зерновой сделке – Песков

Крупные банки начали повышать ипотечные ставки, в среднем, почти на 1%. Как пишет РБК, с начала месяца условия кредитования ужесточили как по льготным, так и по рыночным программам.

На новостройки и готовое жилье ставки подняли как минимум три крупных игрока, отмечают аналитики. При этом эксперты пока не уверены, станет ли эта тенденция массовой на фоне неизменившейся ключевой ставки Центробанка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикавидеоИван ЛозовойКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика