Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 68 рублей впервые с марта 2020 года.

"Бессмертный полк" в Эстонии пройдет в этом году в режиме онлайн. Об этом заявило посольство РФ.

Отказ ЕС от нефти из РФ приведет к усилению нестабильности на рынке, сообщила глава Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм.