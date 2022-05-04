Доллар упал до 67 рублей впервые с марта 2020 года

Рубль в среду, 4 мая, усиливает свой рост. Доллар уже пробивает уровень ниже 68 рублей, обновляя минимум с марта 2020 года.

Евро упал ниже 71 рубля впервые с февраля 2020 года. Такую информацию предоставили на Мосбирже.