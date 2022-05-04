Центробанк РФ обновил курсы доллара и евро на 5 мая

Центробанк России обновил курсы доллара и евро на четверг, 5 мая. Стоимость доллара оценили в 69,42 рубля, евро – 72,78 рубля. Обе валюты потеряли под два рубля.

При этом на бирже российская валюта продолжает укрепляться и уже обновила максимумы за два с половиной года. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.