Российские вина могут начать выпускать с крышками вместо пробок

Винные пробки могут уйти в прошлое. Российские производители присматриваются к винтовым крышкам, их в стране достаточно, а вот деревянные пробки попали под санкции.

О том, значит ли это, что вино может подешеветь за счет упаковки, – в эфире телеканала Москва 24.