Кабмин РФ запустил льготную ипотеку под 5% для IT-специалистов

Правительство России запустило льготную ипотеку под 5% для IT-специалистов. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В Москве прошла репетиция авиационной части парада, вечером 4 мая тренировка продолжится на земле.

В метро на шесть дней раньше срока открыли участок Люблинско-Дмитровской линии, сообщил Дептранс.