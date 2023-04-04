В России одобрили эксперимент по онлайн-торговле вина – СМИ

Эксперимент по онлайн-торговле вина в РФ одобрен. Положительное заключение дала правительственная комиссия, сообщили СМИ.

Речь идет о продаже напитков только отечественного производства. Это тихие, игристые и крепленые вина, они будут представлены на специальном сайте "Почты России". Список производителей составит Минсельхоз.

Эксперимент пройдет в двух регионах – Москве и Подмосковье. Купить алкоголь можно будет с 1 ноября. Его доставят либо по адресу, либо в почтовое отделение не раньше, чем через сутки после оформления заказа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.