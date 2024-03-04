Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру понедельника

Жителям Москвы рассказали о главных новостях к вечеру понедельника.

Так, московская промышленность показала рекордный рост за прошедший год – от 25 до 40% в самых важных отраслях. Фармацевтика, автомобилестроение, микроэлектроника – все то, что особенно актуально в условиях импортозамещения.

За последние три года объем инвестиций в основной капитал столицы составил около 18 триллионов рублей, что в сопоставимых ценах почти в четыре раза больше, чем было в 2009–2011 годах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.