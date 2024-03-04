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Новости

04 марта, 21:00

Экономика

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру понедельника

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру понедельника

Новости часа: экономика Москвы показала устойчивый рост

Новости мира: страдавшему от депрессии жителю Китая имплантировали в мозг чип счастья

Собянин доложил Путину о рекордном росте производства в ключевых отраслях

Новости часа: Собянин рассказал о развитии "Московской электронной школы"

Новости часа: Собянин заявил о рекордном росте столичного производства в фармацевтике

Собянин доложил Путину о рекордном росте производства в ключевых отраслях

Собянин доложил Путину о реализации в Москве транспортных проектов мирового уровня

Собянин доложил Путину о рекордном росте производства лекарств, электроники и автомобилей

Жителям Сочи и Санкт-Петербурга проще, чем другим россиянам, переехать в Москву

Жителям Москвы рассказали о главных новостях к вечеру понедельника.

Так, московская промышленность показала рекордный рост за прошедший год – от 25 до 40% в самых важных отраслях. Фармацевтика, автомобилестроение, микроэлектроника – все то, что особенно актуально в условиях импортозамещения.

За последние три года объем инвестиций в основной капитал столицы составил около 18 триллионов рублей, что в сопоставимых ценах почти в четыре раза больше, чем было в 2009–2011 годах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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