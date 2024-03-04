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04 марта, 11:00

Экономика

Жителям Сочи и Санкт-Петербурга проще, чем другим россиянам, переехать в Москву

Жителям Сочи и Санкт-Петербурга проще, чем другим россиянам, переехать в Москву

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Проще всего переехать в Москву жителям Сочи и Санкт-Петербурга. К такому выводу пришли эксперты, проанализировав рынок вторичного жилья в 70 городах России.

Так, сочинцы и петербуржцы смогут взамен своей недвижимости приобрести в столице как минимум однокомнатную квартиру площадью 35 квадратных метров. А при продаже жилья во Владивостоке, Севастополе, Симферополе и Казани в Москве хватит денег лишь на покупку 26 "квадратов". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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