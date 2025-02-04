04 февраля, 09:45Экономика
Объем столичного экспорта за 2024 год превысил 26 миллиардов рублей
Объем контрактов, заключенных при поддержке Московского экспортного центра, за 2024 год превысил 26 миллиардов рублей. Это на треть больше, чем в 2023 году.
Основные направления экспорта – Китай, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Белоруссия. Центр планирует увеличить присутствие столичных предпринимателей на рынках Омана, Пакистана, Монголии и Малайзии. Всего же Московский экспортный центр предлагает более 30 программ и сервисов для столичных производителей.
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