Объем столичного экспорта за 2024 год превысил 26 миллиардов рублей

Объем контрактов, заключенных при поддержке Московского экспортного центра, за 2024 год превысил 26 миллиардов рублей. Это на треть больше, чем в 2023 году.

Основные направления экспорта – Китай, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Белоруссия. Центр планирует увеличить присутствие столичных предпринимателей на рынках Омана, Пакистана, Монголии и Малайзии. Всего же Московский экспортный центр предлагает более 30 программ и сервисов для столичных производителей.

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