Эксперт оценил влияние потолка цен на российские нефтепродукты на экономику РФ

Совет ЕС официально утвердил потолок цен на российские нефтепродукты на перевозимые морем российские нефтепродукты. Потолок будет действовать для западного бизнеса и подконтрольных логистических компаний и территорий.

Потенциальное влияние данного решения на российскую экономику оценил эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.