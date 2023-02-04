04 февраля, 21:30Экономика
Эксперт оценил влияние потолка цен на российские нефтепродукты на экономику РФ
Совет ЕС официально утвердил потолок цен на российские нефтепродукты на перевозимые морем российские нефтепродукты. Потолок будет действовать для западного бизнеса и подконтрольных логистических компаний и территорий.
Потенциальное влияние данного решения на российскую экономику оценил эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.