Москвичам рассказали, как изменились цены на черный чай

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Ценные кадры". Каждую неделю для жителей столицы отслеживают, как меняется стоимость тех или иных продуктов в магазинах. В этот раз были проанализированы цены на черный чай Greenfield, упаковка 25 пакетиков.

В "Пятерочке" он подорожал и сейчас стоит 137,99 рубля. В "Перекрестке" чай по карте клуба обойдется 99,9 рубля, без карты – почти 145 рублей.

В "Азбуке вкуса" чай стал дороже, было 122 рубля, на этой неделе – 127 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.