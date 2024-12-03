Продавцы на маркетплейсах потребовали ужесточить правила для потребителей

Продавцы на маркетплейсах пожаловались на покупателей, которые заказывают десятки товаров, а после отказываются от них в пунктах выдачи. По словам предпринимателей, они злоупотребляют бесплатной доставкой и отсутствием предоплаты.

Проблема обострилась перед праздниками. Процент выкупа у продавцов упал, а затраты выросли. Речь о логистике возврата и переупаковке товара. В связи с чем селлеры уже обратились в Роспотребнадзор и ФАС с требованием ужесточить правила для потребителей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.