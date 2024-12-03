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03 декабря, 08:00

Экономика

Средства на электронных кошельках предложили страховать в 2025 году

Средства на электронных кошельках предложили страховать в 2025 году

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В следующем году вступит в силу законопроект о страховании средств на электронных кошельках, рассказал глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. Инициативу поддержал ЦБ, сейчас ее обсуждают с Минфином.

Как уточнили в Центральном банке, лимит возмещения денежных средств не будет превышать 1 миллиона 400 тысяч рублей. Но это с учетом денег на обычных банковских счетах и вкладах граждан в той же финансовой организации. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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