В России могут поднять порог налогообложения на доходы самозанятых

Московские предприниматели могут рассчитывать на повышение предельного уровня дохода для налога на самозанятых. На данный момент он составляет 2,4 миллиона рублей.

С момента появления этого режима налогообложения доходы граждан выросли. Из-за этого укладываться в назначенную сумму самозанятым становится все труднее.

На сколько могут поднять порог? И почему несколько лет этим вопросом не занимались? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.