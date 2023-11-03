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03 ноября, 13:30

Экономика

В России могут поднять порог налогообложения на доходы самозанятых

В России могут поднять порог налогообложения на доходы самозанятых

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Московские предприниматели могут рассчитывать на повышение предельного уровня дохода для налога на самозанятых. На данный момент он составляет 2,4 миллиона рублей.

С момента появления этого режима налогообложения доходы граждан выросли. Из-за этого укладываться в назначенную сумму самозанятым становится все труднее.

На сколько могут поднять порог? И почему несколько лет этим вопросом не занимались? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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