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03 ноября, 08:00

Экономика

Российский общепит заявил о дефиците консервированного анчоуса

Российский общепит заявил о дефиците консервированного анчоуса

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Российский общепит столкнулся с дефицитом консервированного анчоуса. Эта рыба – один из ингредиентов соуса для салата "Цезарь".

Для него деликатес закупали в основном в Италии. Но с августа в РФ введен временный запрет на импорт рыбы из недружественных стран. У поставщиков в данный момент раскупают остатки такой продукции.

Ограничения на импорт будут действовать до конца года. Речь при этом идет о вареной рыбе, рыбных консервах, икре, а также консервированных ракообразных и моллюсках.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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