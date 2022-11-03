Новости часа: кабмин продлил запрет на вывоз из России некоторых категорий товаров

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Кабмин продлил запрет на вывоз из РФ ряда товаров до конца 2023 года. Ограничения распространяются на более чем 1,6 тысячи наименований товаров.

Спецслужбы РФ предотвратили теракт на Запорожской АЭС. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

В Госдуме предложили увеличить время срочной службы в армии до двух лет. С такой инициативой выступил депутат от Крымского региона Михаил Шеремет.