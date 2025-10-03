Тысячи фур с китайскими товарами застряли на границе России и Казахстана

На российско-казахстанской границе образовались многокилометровые заторы из тысяч фур с товарами из Китая. Водители вынуждены жить в кабинах по несколько недель из-за усиленных проверок грузов, что привело к массовым задержкам поставок для российских маркетплейсов.

По словам экспертов, причина заторов в масштабных проверках на предмет серых схем ввоза и опасениях Казахстана подпасть под вторичные санкции. Российские предприниматели несут миллионные убытки, а потребители в соответствии с законом могут требовать компенсацию за просрочку доставки товаров.

