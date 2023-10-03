Новак прокомментировал ситуацию с ценами на АЗС в РФ

Запрет на экспорт дизеля и бензина будет длиться столько, сколько нужно для стабилизации рынка. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, отметив, что задача правительства России, чтобы цены на топливо на автомобильных заправках в стране в течение года росли на уровне не выше инфляции.

Ранее вице-премьер поручил принять срочные меры по снижению стоимости топлива на АЗС нефтяных компаний и независимого сегмента. Он также поручил привести цены в мелком опте к уровню крупнооптовых цен с учетом транспортных расходов. При этом снижение цен в рознице должно произойти в ближайшее время.