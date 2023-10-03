Дефицит бюджета РФ на протяжении трех лет будет на безопасном уровне – Силуанов

Дефицит федерального бюджета в ближайшие три года будет на безопасном уровне и не превысит 1% ВВП. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе парламентских слушаний "Параметры проекта федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 года".

Отмечается, что 29 сентября правительство внесло в Государственную думу проект федерального бюджета на 2024 год. Согласно документу, бюджет на следующий год сверстан с дефицитом в 1,6 триллионов рублей.