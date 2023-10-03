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03 октября, 11:30

Экономика

В Ассоциации флористов РФ заявили о подорожании цветов ко Дню учителя на 30%

В Ассоциации флористов РФ заявили о подорожании цветов ко Дню учителя на 30%

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Цветы перед днем учителя подорожали на треть. Об этом говорят в Ассоциации российских флористов. Даже скромный букет обойдется в 2 000 рублей.

Что касается Москвы, то в среднем жители города потратят на подарки ко Дню учителя около 3,7 тысячи рублей. Согласно опросам, самые скромные бюджеты родительских комитетов в этом году в Волгограде и Омске, там потратить собираются чуть более двух тысяч рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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