Швеция сообщила о возобновлении утечки газа из "Северного потока – 2"

Швеция сообщает о возобновлении утечки газа из "Северного потока – 2". Диаметр пузыря на поверхности моря оценили в 30 метров.

Ранее "Газпром" заявил, что все утечки в трубопроводах устранены. Это подтверждало и энергетическое агентство. Газпром начал снижать давление в неповрежденной нитке "Северного потока – 2" и откачивать находящееся в трубе топливо.

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